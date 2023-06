Otwiera się niecka rekreacyjna w Zielonej Górze Drzonkowie. Woda będzie bardzo często badana. Zobacz cennik i godziny otwarcia

Małgorzata Krajewska wyjaśnia, że kiedy są najdłuższe dni, wtedy również dłużej czynna jest odkryta pływalnia.

– Zwykle zaczynamy sezon w czerwcu, kiedy jest najdłuższy dzień i tak jest do 30 lipca. Później systematycznie obniżamy czas dostępności w górnej granicy dlatego, że jest coraz ciemniej. Robi się też chłodniej i jest mniej klientów. Mniej więcej do połowy sierpnia niecka rekreacyjna czynna jest do godziny 19.45 a do końca sierpnia i 18.45 – tłumaczy kierowniczka działu obiektów sportowych. – W ostatnim tygodniu sierpnia w dniach burzowych deszczowych wyłączamy nieckę z użytku, bo nie ma klientów.