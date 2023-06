Rockandrollowa formacja Bella z Mega Dance w Zielonej Górze zajęła III miejsce w Pucharze Świata w Budapeszcie

– To jest coś, co lubię robić. Przekazuję im swoją pasję do tego tańca i chciałabym, aby one były najlepszą wersją siebie w tym. A dobrze wiem, że sport przekłada się na charakter, na życie codzienne. Dzięki temu, co my tutaj robimy, one sobie poradzą z każdym problemem – podkreśla trenerka. – Sport jest sportem, taniec tańcem, to zaraz minie, ale to, co z tego wyciągną, tą odpowiedzialność za drugiego człowieka, systematyczność, odwagę, chęć dążenia do celu, to są tak wielkie wartości, że cieszę się, że taniec im to daje. One to doceniają i rodzice też. Wspólnie się cieszymy.