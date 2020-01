Pałac i park w Zatoniu już zachwycają. Zobacz! [ZDJĘCIA]

- Oczami wyobraźni już widzę, jak działają tu fontanny i ja siedzę sobie przy nich z książką w ręce - dodaje koleżanka pani Ewy, Kamila Żabicka. - Pewne jest to, że jeszcze częściej niż do tej pory będę tu zaglądać. I wieczorem także. Bo pałac z tymi podświetleniami wygląda magicznie. Nie wiem nawet, czy nie jest ładniejszy. Na pewno jest bardziej tajemniczy.

Pałac został wybudowany przez Balthazara von Unruh pod koniec XVII wieku. W I poł. XIX w. rezydencja trafiła w ręce słynnej księżnej Doroty Talleyrand-Perigord. Księżna przyjechała do Zatonia w 1840 r. To z jej inicjatywy dokonano przebudowy dworu, przekształcając go w klasycystyczny pałac. Cały zespół został spalony w roku 1945 i pozostaje w trwałej ruinie. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.