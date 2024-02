Nowość w „Ekologu” w Zielonej Górze. Takich miejsc potrzebują dzisiaj uczniowie | ZDJĘCIA, WIDEO

Anna Napadło-Kuczera, pedagog i psychoterapeuta w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze podkreśla, że jest to miejsce wyciszeń dla uczniów w szeroko rozumianym kryzysie emocjonalnym.

– Kryzys w dzisiejszych czasach może dotyczyć różnych momentów w życiu naszej młodzieży. Najczęściej spotykamy się z klasycznymi napadami lękowymi, potocznie zwanymi napadami paniki, ale też silnymi zaburzeniami depresyjnymi, kiedy dziecko ma myśli samobójcze, obawiamy się, co się stanie i chcemy ucznia wesprzeć – wyjaśnia Anna Napadło-Kuczera. – Te pokoje mają służyć do tego by móc z tą osobą porozmawiać, na spokojnie się spotkać, w zupełnie innych warunkach niż w przestrzeni szkolnej. Jako specjaliści pomocy psychologiczno-pedagogicznej mamy gabinety, w których pracujemy na co dzień, ale tam wchodzą też inni uczniowie, nauczyciele. Jest ta cisza zakłócona. Tutaj jest możliwość pod opieką specjalisty w zupełnie innych warunkach posiedzieć, wyciszyć się porozmawiać.