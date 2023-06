Pionierzy Zielonej Góry świętują. Tutaj zaczęli nowe życie. 78. rocznica powrotu miasta do Macierzy

Czerwiec dla pionierów Zielonej Góry jest wyjątkowym miesiącem. Wielu z nich właśnie latem przybyło do miasta. Właśnie wtedy, 6 czerwca 1945 roku, władzę w Winnym Grodzie objął pierwszy burmistrz Tomasz Sobkowiak. Z okazji 78. rocznicy powrotu Zielonej Góry do Macierzy odbyły się przy ratuszu uroczystości…

Jak co roku, pod pamiątkową tablicą na ratuszu, pojawiły się kwiaty. Zorganizowano uroczystość, na którą przybyło wielu mieszkańców miasta. [polecana]24231359,24030299[/polecane]

Pierwszy burmistrz Zielonej Góry - Tomasz Sobkowiak - miał swoje zdanie

Wspominano, że przed wojną Tadeusz Sobkowiak pełnił funkcję wiceprezydenta Leszna. W latach 1942–1945 był więziony w Oświęcimiu. Po zakończeniu II wojny światowej Polski Związek Zachodni skierował go do Zielonej Góry. Tu został pierwszym polskim burmistrzem. A pół roku później został także przewodniczącym rady. Żona prowadziła poniemiecki sklep. Nie bardzo podobało się to ówczesnej władzy. Urząd Bezpieczeństwa naciskał, by T. Sobkowiak podał się do dymisji.

Jak mówią pionierzy, został wyrzucony przez władze komunistyczne. Bo nie chciał być marionetką... Miał swoje zdanie.

Stefania Sikorska-Zawacka ma dziś 96 lat, do Zielonej Góry przyjechała z rodzicami w lipcu 1945 r. Jacek Katos

Sztafeta pokoleń - rocznica powrotu miasta do Macierzy

- My, pionierzy, mamy za zadanie przekazanie następnym pokoleniom historii naszego miasta, której byliśmy świadkami - mówi Wanda Skorulska, prezes Stowarzyszenia Zielonej Góry. - Czynimy to przez wydawnictwa, filmy, kroniki, spotkania.

Jak podkreśla pani Wanda, co roku grono pionierów się kurczy. Ale nie brakuje też w stowarzyszeniu osób po 90. Roku życia czy nawet stulatków. Ich wspomnienia warto ocalić od zapomnienia.

- Różnie się mówi o tamtych czasach, ale my wtedy byliśmy młodzi. Cieszyliśmy się, że wojna się skończyła, że mamy dach nad głową. A Zielona Góra była pięknym, zielonym miastem – podkreśla Wanda Skorulska.

Program artystyczny przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze Jacek Katos

Pierwsze lata po wojnie - wszyscy sobie pomagali

Pionierzy mówiąc o ówczesnej Zielonej Górze czy raczej Zielonejgórze, bo taka pisownia początkowo obowiązywała, nazywali ją miastem-bombonierką. Winny Gród był zadbany, pełen magnolii, winnic i ogrodów.

Jak wspominają pionierzy, spotkali się tu ludzie z różnych stron Polski i nie tylko. Ale wszyscy bardzo się wspierali i pomagali w czym tylko mogli. Dzielili się tym, co mieli np. kanapkami w szkole.

- Szukaliśmy różnych rozrywek, spotykaliśmy się na łąkach, których nie brakowało – podkreśla pani prezes. – W szkołach organizowano konkursy, zawody sportowe, imprezy…

Coraz więcej restauracji się otwierało, organizowano także wiele zabaw tanecznych na świeżym powietrzu.

Pionierzy wspominają miasto jako to pełne zieleni, ogrodów i winnic Jacek Katos

Pionierzy wspominają pierwsze lata w Zielonej Górze

Stefania Sikorska-Zawacka ma dziś 96 lat, do Zielonej Góry przyjechała z rodzicami w lipcu 1945 r. ze Zwierzyńca w powiecie zamojskim. Rok wcześniej jej miasto zostało prawie doszczętnie spalone. Zamieszkali na placu Zgody, który później nazywał się Lenina, a obecnie to pl. Pocztowy. Pani Stefania pracowała m.in. w Urzędzie Likwidacyjnym, który zajmował się sprzedażą mienia pozostawioną przez ludność niemiecką. Chodziła do szkoły, w której dyrektorem był ojciec Maryli Rodowicz.

- Mój tata miał 10 lat, jak razem z rodzicami przyjechał do Zielonej Góry – mówi przewodniczący rady miejskiej Piotr Barczak. - To dzisiejsze święto to oddanie hołdu tym, którzy przybyli tu z różnych stron, tworzyli na nowo wspólnotę, tworzyli Polskę. Jestem dumny tego, co oni wówczas robili.

Jak dodaje radny, przekazanie władzy Tomaszowi Sobkowiakowi to symboliczna data powrotu Zielonej Górze do Macierzy. Pamiętajmy też o księdzu Kazimierzu Michalskiemu. Te dwie postacie odegrały dużą rolę w pierwszych dniach budowania nowej wspólnoty.

Przy zielonogórskim ratuszu odbyły się uroczystości związane z 78. rocznicą powrotu miasta do Macierzy Jacek Katos

Zielona Góra pięknie się rozwija - mówią pionierzy

Zielona Góra po drugiej wojnie światowej była małym miastem, w 1946 roku liczyła zaledwie 15 tysięcy mieszkańców (przed wojną - 26 tys.), w latach 50. przekroczyła 40 tysięcy, a w 80. - 100 tysięcy mieszkańców. Powstawały one osiedla, zakłady pracy, wyższe uczelnie.

- Cieszy nas to, że miasto się tak rozwija, że jest szóstym pod względem powierzchni w Polsce – zauważają pionierzy.

Podczas wtorkowej uroczystości przy ratuszu specjalny program artystyczny przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze. Rozstrzygnięto też konkurs Wielka Zielona Góra, który organizował Zielonogórski Oddział Polskiego Związku Artystów Plastyków.

Podczas spotkania wręczono też nagrody laureatom konkursu Wielka Zielona Góra, zorganizowanego przez Zielonogórski Okręg Polskiego Związku Artystów Plastyków Jacek Katos

