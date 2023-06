Poczuj przygodę odkrywając Lubuskie z pociągami POLREGIO! Wybierz się na wycieczkę do urokliwego Pszczewa

W okresie wakacyjnym POLREGIO przy współpracy z Urzędem Marszałkowski Województwa Lubuskiego organizuje wycieczki po najciekawszych zakątkach naszego regionu w ramach podróżniczego cyklu „Poczuj przygodę odkrywając Lubuskie pociągami POLREGIO” i serdecznie zapraszają wszystkich Lubuszan do skorzystania z tej wyjątkowej oferty. W tym roku organizowana jest już VI odsłona tej akcji, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród Lubuszan. Dlaczego? Ponieważ jednodniowe wycieczki z POLREGIO to nie tylko możliwość zwiedzania urokliwych zakątków województwa kolejowym szlakiem, ale także świetna organizacja podróży i dzień wypełniony atrakcjami.

Stacja pierwsza: Gorzów Wielkopolski

Osoby zainteresowane wycieczką do Pszczewa powinny zaznaczyć w swoich kalendarzach datę 8 lipca. To właśnie tego dnia o godzinie 8.12 ze stacji w Gorzowie wyjedzie pociąg do Pszczewa. Po drodze zatrzyma się na stacjach: Gorzów Wlkp. Zamoście (8.14), Gorzów Wlkp. Zieleniec (8.18), Deszczno (8.28), Skwierzyna (8.42), Głębokie Międzyrzeckie (8.52), Międzyrzecz (9.00), Bobowicko (9.07), Policko (9.12). Do celu podróżni dojadą o godz. 9.20.