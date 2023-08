Rusz na wycieczkę z POLREGIO i odkryj piękno bolesławieckiej ceramiki

POLREGIO już po raz VI prowadzi podróżniczy projekt, który niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród Lubuszan. W ramach akcji "Poczuj przygodę odkrywając Lubuskie pociągami POLREGIO" przewoźnik zabiera chętnych na cały dzień w miejsce, które warto odwiedzić, poznać jego historię i ma turystyczny potencjał. W ten sposób POLREGIO pokazuje też, że kolej jest wygodnym środkiem transportu i ekologicznym. Jeżeli więc jeszcze nie macie planów na najbliższą sobotę to wybierzcie się do sąsiadującego z Lubuskiem Bolesławca - na brak atrakcji nie będziecie narzekać.

Cena biletu w dwie strony: 75 zł.

Atrakcji na miejscu będzie naprawdę sporo!

Bolesławiec wyróżnia trwająca od stuleci tradycja wyrobów z gliny. To tu powstają najbardziej znane stempelkowe naczynia ceramiczne, które rozpoznawalne są na całym świecie. Efektem uznania dla tradycji ceramicznych jest obchodzone już od blisko 30 lat Bolesławieckie Święto Ceramiki, które wraz z POLREGIO będziemy mieli okazję odwiedzić.

Jaki jest plan sobotniej wycieczki?

Gdy podróżni dojadą do celu, na bolesławiecki rynek, który stanowi centrum wydarzeń dla trwającego święta, dotrą wraz z opiekunem grupy. Po chwili odpoczynku chętni uczestnicy wycieczki będą mogli przejść do Żywego Muzeum Ceramiki Bolesławiec (znajduje się ono około 2,5 km od rynku), gdzie przewodnik opowie im o znanych na cały świat bolesławieckich wyrobach ceramicznych. Będzie to okazja też do tego, by na żywo zobaczyć, jak te cuda powstają (wstęp do muzeum jest darmowy), a także dowiedzieć się nieco więcej o historii urokliwego dolnośląskiego miasta.