Pogromcy bazgrołów rozprawili się z przejściem przy ulicy Kupieckiej. Były też Złote Wałki

W przejściu z ulicy Kupieckiej w stronę konkatedry św. Jadwigi na jednej ścianie jest mural, druga została zdewastowana przez bazgroły. I to właśnie z nimi postanowili rozprawić się w sobotę Pogromcy bazgrołów. Do akcji przystąpiło kilkanaście osób.

Pogromcy bazgrołów. Pomocników nie brakuje

Justyna Berbeć przyszła z dziećmi i mężem.

- Chcemy mieć ładne miasto, chcemy uczyć młode pokolenia, że trzeba dbać o wspólne mienie - przyznaje pani Justyna i dodaje: - To mąż nas w to wkręcił. I bardzo się to nam podoba!

Prezydent Janusz Kubicki cieszy się, że dzieci i młodzież przyłączają się do akcji i czyszczą miasto. To budujące...

Kilka osób, które pomagają od początku, czyli od sześciu lat w akcjach, otrzymało w podziękowaniu Złote Wałki. Były podziękowania dla prezydenta, Zakładu Gospodarki Komunalnej, firmy Fast, Szymona Płóciennika... Bo Pogromcy bazgrołów mają wielu przyjaciół, sponsorów. Nikogo już nie dziwi fakt, że np. rękawiczki przychodzą... z Gdańska. Od przyjaciela Pogromców.