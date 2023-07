Ponad 5700 metrów powierzchni mieszkań komunalnych powstanie w Zielonej Górze. Będą gotowe pod klucz. Jest umowa z wykonawcą Eliza Gniewek-Juszczak

– Jestem dumny i zadowolony. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat tak duże środki wpłynęły do miasta, które pozwolą rozładować gigantyczne problem, który dotyczy mieszkań komunalnych. Jest się z czego cieszyć, to prawie 50 milionów złotych, które zostanie zainwestowane. Za dwa lata część osób będzie mogła odebrać klucz do własnego, wymarzonego M – mówi prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. W piątek w Zielonej Górze została zawarta umowa z wykonawcą budowy bloków z mieszkaniami komunalnymi. Inwestycję poprowadzi spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowy Zasób Nieruchomości Lubuskie Trójmiasto.