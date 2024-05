Pożar hali Marywilska 44. Tak teraz wygląda miejsce zdarzenia. ZDJĘCIA, WIDEO

Pożar hali Marywilska 44. Byliśmy na miejscu

Dziennikarze portalu i.pl pojechali na Marywilską, by sprawdzić, jak dzień po pożarze wygląda pogorzelisko. W powietrzu na miejscu cały czas czuć zapach spalenizny, wokół hali wciąż krąży wóz strażacki monitorujący sytuację, a zamkniętego terenu pilnują policjanci.

To był jeden z największych pożarów w stolicy od lat. Trwają szacunki strat. Tysiące ludzi straciło pracę i często dorobek życia.

Hala została podpalona?

– Takie są podejrzenia, że to deweloperzy, konkurencja, trudno powiedzieć – usłyszeliśmy.

W większości nie chcą się wypowiadać pod nazwiskiem i do kamery, gdyż obawiają się potencjalnych problemów ze strony właścicieli hali. Niemal wszyscy są przekonani, że obiekt został podpalony.

Kupcy mają też wiele zarzutów do ochrony obiektu, gdyż podejrzewają, że mogła ona nie dopilnować bezpieczeństwa hali.

– Mam nadzieję, że będą jakieś zwroty. Przecież stoisko jest spalone, a umowy były na to, że będą można z niego korzystać 13 lat – mówił.

Spłonęła hala na warszawskiej Białołęce

Pożar hali handlowej przy ulicy Marywilskiej 44 w Warszawie wybuchł 12 maja 2024 r. ok. godziny 3:30. Straż pożarna przyjechała na miejsce już po 11 minutach. W akcji brało udział ponad 240 strażaków i 79 wozów ratowniczo-gaśniczych oraz ponad 60 policjantów.

Do akcji gaśniczej wykorzystano robota Colossus – to zdalnie sterowany pojazd do gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń.