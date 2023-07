Pożar toksycznych odpadów w Zielonej Górze Przylepie został ugaszony

Po trwającej blisko 30 godzin akcji gaśniczej pożar składowiska niebezpiecznych odpadów w Zielonej Górze Przylepie został ugaszony. – Na miejscu pozostają trzy zastępy strażaków w celu dozorowania pogorzeliska – przekazał w niedzielę wieczorem wojewoda lubuski.

Pierwszy komunikat strażaków to ostrzeżenie mieszkańców

Ogień pojawił się ok. godz. 15.30 w hali magazynowej przy ul. Zakładowej w Zielonej Górze Przylepie. Pożar jest już bardzo rozwinięty. Dym widać z daleka. Do pożaru jadą kolejne zastępy strażaków. - Mieszkańcy Przylepu i okolic nie powinni wychodzić z domu. Należy szczelnie pozamykać okna, w miarę możliwości zadbać również o zwierzęta - apeluje st. kpt. Kaniak. Sytuacja jest bardzo poważna, bo chmura dymu, która jest widoczna z daleka, jest toksyczna. - Kierujemy tam wszystkie siły, jakie mamy – mówi st. kpt. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków.

Wojewoda zwołuje sztab kryzysowy

- W Przylepie pod Zieloną Górą płonie składowisko odpadów niebezpiecznych. Służby działają na miejscu. Jadę do Zielonej Góry, gdzie o 18.30 odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - przekazał wojewoda lubuski.

Na telefony mieszkańców został rozesłany alert

Mieszkańcy Zielonej Góry otrzymali komunikat następującej treści:

„Uwaga! W m. Przylep (22.07) palą się substancje niebezpieczne. Zachowaj ostrożność, nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu, zamknij okna."

AKTUALIZACJA - GODZ. 18.10. Na miejscu jest ponad 30 zastępów strażaków

Na miejscu pracuje już ponad 30 zastępów strażaków z całego regionu. W akcji gaśniczej bierze udział także samolot gaśniczy. Sytuacja wciąż nie jest opanowana. Akcja z pewnością potrwa jeszcze wiele godzin. Strażacy gaszą pożar z zewnątrz, nie możliwości wejścia do hali. Mieszkańcy informują, że od czasu do czasu słychać wybuchy.

AKTUALIZACJA - GODZ. 18.20. Woda w mieście jest zdatna do picia

- Informuję o pilnym zwołaniu Sztabu Kryzysowego w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Górze - przekazał prezydent Janusz Kubicki. - Prosimy o zachowanie ostrożności i niezbliżanie się do miejsca pożaru. Mieszkańców sołectwa Przylep i Łężycy prosimy o pozostanie w domach i nieotwieranie okien.

- Po konsultacji ze wszystkimi służbami uspokajam mieszkańców i zapewniam, że woda w Zielonej Górze jest zdatna do picia - podkreślil prezydent Janusz Kubicki.

AKTUALIZACJA - GODZ. 18.30. Zebrał się sztab kryzysowy

Za chwilę rozpocznie się posiedzenie sztabu kryzysowego. Na miejsce przybył już wojewoda lubuski. Dziennikarze nie mogą uczestniczyć w tym spotkaniu. Będziemy czekać na komunikat lub konferencję prasową po zakończeniu posiedzenia. Zbiera się sztab kryzysowy Mariusz Kapała

AKTUALIZACJA - GODZ. 18.50. Zamknięta linia kolejowa

Główna ulica prowadząca do Przylepu została zamknięta. Policja wytyczyła objazdy. Także linia kolejowa prowadząca przez Przylep została wyłączona z ruchu. Pociąg jadący z Zielonej Góry do Gdyni został zatrzymany w Czerwieńsku i cofnięty do stacji początkowej. Pasażerowie są bezpieczni i czekają na komunikację zastępczą. Autobusami zostaną przewiezieni do Zbąszynka, skąd przez Poznań będą kontunuować podróz. Strażacy odłączyli też w okolicy pożaru dopływ energii elektrycznej.

AKTUALIZACJA - GODZ. 19.00. Zapowiedź ewakuacji

- Rozpoczyna się ewakuacja mieszkańców z sołectwa Przylep - informuje prezydent miasta.

"Mieszkańcy zostaną przewiezieni autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji do wyznaczonych przez miasto miejsc. Prosimy o szybkie przygotowanie się do ewakuacji i zabranie ze sobą tylko najpotrzebniejszych rzeczy. Ewakuacja jest prewencyjna, ponieważ nie wiemy, co znajduje się w powietrzu. Do czasu wykonania badań, zalecana jest ewakuacja z tego terenu " - czytamy w komunikacie. W Przylepie mieszka 2,5 tys. mieszkańców.

AKTUALIZACJA - GODZ. 19.20. Miasto czeka na wyniki badań powietrza

- Sytuacja jest bardzo dynamiczna. 40 zastępów straży pożarnej jest na miejscu. Czekamy na wyniki badań powietrza, które potwierdzą, czy jest konieczność ewakuacji mieszkańców Przylepu - przekazał prezydent Janusz Kubicki.

W akcji gaśniczej udział bierze 60 zastępów strażaków i dwa samoloty gaśnicze. Strażaków wspiera wojsko.

- Żołnierze z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń zostaną skierowani na miejsce pożaru hali z odpadami chemicznymi w Zielonej Górze. Na miejscu pracują także wojskowi strażacy - informuje Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej,

- W stan gotowości postawiono szpital w Zielonej Górze i stację pogotowia ratunkowego – przekazała Elżbieta Anna Polak, marszałek lubuska.

Decyzja o ewakuacji mieszkańców nie została jeszcze podjęta.

AKTUALIZACJA - GODZ. 20.30. Alert RCB rozszerzony na część województwa lubuskiego

SMS-owe ostrzeżenia o pożarze w Przylepie otrzymali również mieszkańcy powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, krośnieńskiego, żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego i wschowskiego. Pożar trwa już od kilku godzin i nadal nie jest opanowany. Wciąż czekamy na decyzję w sprawie ewakuacji.

AKTUALIZACJA - GODZ. 21.05. Nie będzie na razie ewakuacji mieszkańców

- Badania powietrza, które zostały przeprowadzone, potwierdzają obecność węglowodorów aromatycznych i ropopochodnych – powiedział podczas konferencji prasowej Władysław Dajczak, wojewoda lubuski. – Nie zagrażają one w tej chwili zdrowiu i życiu mieszkańców. Nie ma konieczności ewakuacji ludności. Wojewoda dodał, że badania będą prowadzone w sposób ciągły i wszystko jest gotowe do ewakuacji, gdyby jakość powietrza się pogorszyła. Są przygotowane autobusy i miejsca w szkołach.

- Mieszkańcy powinni zostać w domach i nie otwierać okien.- powtórzył apel. W posiedzeniu sztabu kryzysowego udział wziął nadbryg. Arkadiusz Przybyła, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. - Do Przylepu dojeżdżają jednostki chemiczne z innych województw, tak więc monitoring powietrza będzie prowadzony na większą skalę – zapewnił. O przebiegu akcji gaśniczej poinformował nadbryg. Patryk Matuszczak, lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. - Obecnie z pożarem walczy 60 zastępów, to jest ponad 200 strażaków z jednostek Państwowej Straży Pożarnej i OSP z województwa lubuskiego. Wszystkie siły, które powinny być na miejscu działań już do nas dojechały – powiedział. – Prowadzimy także współpracę z innymi służbami m.in. z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska i policją. Akcja na pewno potrwa wiele godzin. Przygotowujemy się do tego, aby zmieniać zmęczonych ratowników – dodał.

- Nie wszystkie substancje, które się palą, są rozpoznane. Nie wiemy, z czym możemy się spotkać – przyznał nadbryg. Matuszczak. – Dlatego akcja prowadzona jest z podnośników i drabin. Do zachodu słońca pomagały nam także samoloty gaśnicze. Jeżeli będzie taka potrzeba, to wznowią tę działalność jutro od wczesnego rana – zapowiedział. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry jeszcze raz podkreślił, że woda jest bezpieczna. Zaapelował do osób, które mają prywatne studnie, aby z nich nie korzystały. Prezydent Kubicki przyznał, że rozpatrywany był wariant ewakuacji. – Byliśmy do tego przygotowani – powiedział. Dodał, że powietrze było badane nie tylko w Przylepie, ale też w innych miejscowościach.

AKTUALIZACJA - GODZ. 21.20. Anna Moskwa przyjedzie do Zielonej Góry

W związki z pożarem hali w Przylepie do Zielonej Góry udaje się minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

AKTUALIZACJA - GODZ. 23.05. Przed strażakami trudna noc

To już ósma godzina pożaru hali, w której składowane są niebezpieczne opady. Trwa trudna akcja gaśnicza i wiele wskazuje na to, że będzie kontynuowana w godzinach nocnych.

Strażacy jeszcze raz apelują o to, aby pozostać w domach i zamknąć okna na noc.

AKTUALIZACJA - GODZ. 23.15. Nowe wyniki badań powietrza

- Mamy najnowsze wyniki badań powietrza. Nadal są korzystne i nie zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców - napisał na Twitterze wojewoda lubuski.

AKTUALIZACJA - GODZ. 23.40. Nadal są utrudnienia na kolei

Ze względu na bezpieczeństwo podróżnych, zamknięto dla pociągów odcinek Zielona Góra – Czerwieńsk. Pasażerowie podróżujący w kierunku Szczecina, Poznania i Wrocławia muszą liczyć się z utrudnieniami. Wprowadzona została autobusowa komunikacja zastępcza do stacji Zbąszynek. Stamtąd pasażerowie mogą kontynuować podróż pociągiem. Muszą być przygotowani, że na miejsce dotrą z opóźnieniem.

Informacje o utrudnieniach przekazywane są na stacjach i w pociągach, a także na stronie: portalpasazera.pl O godz. 23.40 opóźnienie miały pociągi relacji Świnoujście - Zielona Góra Główna oraz Guben - Zielona Góra Główna.

AKTUALIZACJA - NIEDZIELA, GODZ. 3.40. Minister Anna Moskwa w Zielonej Górze

- Nie ma ryzyka dalszego rozprzestrzenienia się pożaru, nikt nie został poszkodowany - przekazała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

- Jestem na miejscu akcji gaśniczej składowiska odpadów niebezpiecznych w Zielonej Górze. Odebrałam meldunek od służb. Na miejscu jest 200 strażaków, 64 wozy. Nie ma ryzyka dalszego rozprzestrzenienia się pożaru - poinformowała na Twitterze Dodała, że żadne z ujęć wody nie jest zanieczyszczone, a dotychczasowe pomiary jakości powietrza nie wskazują przekroczeń. W nocy do Zielonej Góry przyjechała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska Bartosz Schaefer

AKTUALIZACJA - NIEDZIELA, GODZ. 4.40. Pożar nie został w pełni opanowany

- Akcja jest pod kontrolą służb. Nie ma ognia, który się rozprzestrzenia, udało się obronić budynki stojące nieopodal - powiedział st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Komendy Wojewówódzkiej PSP w Gorzowie. - Nie można jednak mówić o pełnym opanowaniu pożaru - dodał. Poinformował również, że w dalszym ciągu wstrzymany jest ruch na linii kolejowej przbiegającej przez Przylep.

AKTUALIZACJA - NIEDZIELA, GODZ. 6.50. Będzie kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego

W niedzielę, o godz. 9.00 zbierze się w Zielonej Górze sztab kryzysowy. Weżmie w nim udział m.in. minister Anna Moskwa.

AKTUALIZACJA - NIEDZIELA, GODZ. 9.45. Pożar jest opanowany

- Pożar jest opanowany. W ciągu kilkunastu godzin powinien być w pełni zakończony – powiedział wojewoda lubuski po zakończeniu posiedzenia sztabu kryzysowego.

- Nie było ani jednego momentu, w którym zdrowie i życie mieszkańców, znajdujących się w pobliżu zdarzenia, było zagrożone – dodał. – Monitoring powietrza prowadzony jest cały czas. Badania potwierdzają, że nie ma zagrożenia. Odniósł się też do kwestii ewentualnego zanieczyszczenia wód. - Sanepid bada wodę w trzech miejscach: Przylepie, Łężycy i Zielonej Górze. Nie ma żadnych przesłanek, że cokolwiek z ta wodą może się dziać - powiedział. Wojewoda wyraził przekonanie, że działania strażaków doprowadzą dziś do zakończenie trudnej akcji gaśniczej. Minister Anna Moskwa podziękowała służbom pracującym na miejscu za całodobowe zaangażowanie. Potwierdziła, że nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. - Kolejnym etapem po zakończeniu akcji ratowniczej będzie podjęcie działań i analiz dotyczących stanu środowiska i powołanie grupy, która zajmie się usuwaniem skutków pożaru. Na razie trwa jeszcze akcja ratownicza.

- Całą noc trwały intensywne działanie ratownicze. Na miejscu są 64 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych – w sumie 200 strażaków. Nad ranem został zadysponowany śmigłowiec policyjny do gaszenia pożaru, ale o godz. 7 sytuacja została opanowana i śmigłowiec wrócił do bazy – przekazał nadbryg. Arkadiusz Przybyła, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. - Przez cały czas prowadzone były pomiary przez cztery grupy chemiczne z Państwowej Straży Pożarnej i jedną wojskową grupę chemiczna, zarówno na miejscu pożaru, jak i w mieście. Żadne wyniki nie były niepokojące – dodał. - Trwają działania dogaszające. W przeciągu paru godzin pożar zostanie ugaszony. Zostanie przywrócony ruch kolejowy – zapowiedział nadbryg Przybyła.

AKTUALIZACJA - NIEDZIELA, GODZ. 11.45. Sytuacja na kolei nie wróciła jeszcze do normy

Z powodu pożaru zamknięto linię kolejową Zielona Góra – Czerwieńsk. Wybrane pociągi PKP Intercity kierowane są objazdem przez Leszno – Poznań – Zbąszynek. Przewoźnicy POLREGIO i PKP Intercity uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Wprowadzono honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach POLREGIO na odcinku Wrocław – Zielona Góra – Rzepin.

Z komunikacji zastępczej w najbliższym czasie będą musieli skorzystać pasażerowie pociągów jadących w kierunku Frankfurtu nad Odrą, Guben, Gorzowa, Olsztyna i Szczecina. Natomiast pociąg z Zielonej Góry do Zbąszynka z godz. 14.14 został odwołany. Przewoźnik zapewni autobusy.

AKTUALIZACJA - NIEDZIELA, GODZ. 13.10. Mieszkańcy otrzymują alert RCB

W tej chwili rozsyłany jest przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa komunikat o następującej treści:

„UWAGA! W m. Przylep sytuacja opanowana, trwa dogaszanie pożaru. Nie ma zagrożenia dla ludności. Służby monitorują sytuację”

AKTUALIZACJA - NIEDZIELA, GODZ. 16.26. Część strażaków wraca do swoich baz

Cały czas trwa dogaszanie pożaru. Nad halą w Przylepie unosi się dym, ale jest go o wiele mniej niż wczoraj i ma jaśniejszą barwę. Ponad połowa wozów gaśniczych opuściła już Przylep. – Sytuacja jest opanowana. W tej chwili na miejscu jest ok. 25 zastępów strażaków – powiedział nam oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie. – Chcemy jak najszybciej zakończyć akcję gaśniczą, ale trudno ocenić, ile jeszcze czasu potrwa dogaszanie - dodał.

AKTUALIZACJA - NIEDZIELA, GODZ. 20.05. GIOŚ: jakość powietrza, jak przed pożarem

Wyniki z zielonogórskich stacji pomiarowych nie odbiegają od wartości uzyskiwanych przed pożarem w Przylepie – informuje na swojej stronie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

GIOŚ stale monitoruje jakość powietrza w Zielonej Górze w dwóch punktach pomiarowych: przy ul. Krótkiej i ul. Wyszyńskiego. Obydwie stacje w sposób ciągły prowadzą pomiary jednogodzinne oraz 24-godzinowe. Na stacji przy ul. Krótkiej mierzone są substancje gazowe: tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek azotu, tlenki azoty, dwutlenek siarki, ozon, BTX – w tym benzen, toluen, mp-ksylen i etylobenzen oraz zanieczyszczenia pyłowe (pył zawieszony PM2,5 oraz pył zawieszony PM10 oraz zawarte w nim arsen, nikiel, kadm i ołów) oraz WWA w tym – benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, dibenzo(a,h)antrace, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren.

Na stacji przy ul. Wyszyńskiego prowadzone są pomiary stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu. Wyniki pomiarów automatycznych jednogodzinnych publikowane są w sposób ciągły na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W komunikacie podkreślono, że "szara kropka w odniesieniu do indeksu jakości powietrza na mapie danych bieżących nie oznacza braku pomiarów, a jest jedynie informacją, że zanieczyszczenia mierzone na danej stacji w danej godzinie nie decydują o jakości powietrza. W zakładkach odnoszących się do poszczególnych parametrów na bieżąco podawane są dane z pomiarów".

AKTUALIZACJA - NIEDZIELA, GODZ. 20.50. Ruch pociągów został wznowiony

- Po uzyskaniu zgody od Straży Pożarnej i sprawdzeniu stanu toru oraz sieci trakcyjnej, o godz. 20.15 wznowiony został ruch pociągów na trasie Zielona Góra – Czerwieńsk. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów jadących z Zielonej Góry w kierunku Wrocławia, Poznania i Szczecina - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.

AKTUALIZACJA - NIEDZIELA, GODZ. 21.00. Akcja gaśnicza zakończona

- O 20.22 strażacy zakończyli gaszenie pożaru magazynu z substancjami niebezpiecznymi w m. Przylep. Trzy zastępy pozostaną na noc na miejscu działań w celu dozorowania pogorzeliska – poinformował Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękował wszystkim strażakom PSP i OSP, którzy uczestniczyli w bardzo trudnej akcji gaśniczej.

Odpady w Przylepie były problemem od lat

Urząd miasta w Zielonej Górze od lat zmaga się z problemem hali z toksycznymi odpadami w Przylepie. Jest to pozostałość po działalności firmy Awinion z Budzynia, która zgromadziła tam niebezpieczne materiały. Później zakończyła działalność, a jej przedstawiciele rozpłynęli się w powietrzu - byli poszukiwani przez prokuraturę. Miasto „odziedziczyło” problem po połączeniu z gminą.

Na podstawie posiadanej dokumentacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stwierdził, że wewnątrz hali znajdować się może do nawet 5 tys. metrów sześciennych pojemników z odpadami, których skład nie jest do końca znany. Pracownicy okolicznych hali opowiadali nam, że w słoneczne letnie dni przy magazynie można było wyczuć "dziwne" zapachy...

Przez lata podejmowano pewne próby, aby uporać się z problemem, zamontowano m.in. monitoring przy hali. Niestety, składowisko nie zostało zlikwidowane. Więcej o problemie toksycznych opadów przeczytasz w materiale: "Biologiczna bomba" w hali w Przylepie. Toksyczne odpady zagrażają mieszkańcom. Co naprawdę znajduje się w tych pojemnikach?