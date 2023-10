Pożegnanie żołnierzy wyjeżdżających na misję do Iraku. Były wzruszenia i... flaga miasta

Żołnierze wrócili z misji w Iraku do Sulechowa. Zobacz, jak ich przywitaliśmy

Pożegnanie żołnierzy wyjeżdżających na misję do Iraku. Były ...

Defilada pododdziałów wchodzących w skład misji

Dowódca 5. Lubuskiego Pułku płk Grzegorz Parol żegnając zmianę podkreślił bardzo dobre przygotowanie wszystkich żołnierzy kontyngentu do działań w miejscu pełnienia zadań mandatowych. Zaznaczył, że takie zadania pozwalają zdobywać nowe doświadczenia, które są potrzebne do szlifowania żołnierskiego rzemiosła. Burmistrz Sulechowa, podczas swojego przemówienia wyraził swoje wsparcie i solidarność dla żołnierzy, mówiąc: "Dziś, w sercu naszego miasta, wyrażamy nasze wsparcie i solidarność z wami żołnierze, gdyż już niebawem będziecie pełnić służbę w trudnym miejscu, oddaleni od swoich rodzin i bliskich. Ale jest to służba, która jest niezmiernie ważna dla bezpieczeństwa i stabilizacji międzynarodowej."

Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów wchodzących w skład misji.