Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze skarżą się na mobbing

Problem z mobbingien w urzędzie marszałkowskim

Do redakcji Gazety Lubuskiej zgłosiły się panie, które opowiedziały o panujących w UMWL relacjach. – Problem z mobbingiem jest i tego faktu nikt i nic nie przykryje – mówi GL urzędniczka (dane wyłącznie do wiadomości redakcji) z ponad 15-letnim stażem. Jej zdaniem, upublicznienie afery „praca za seks” i przypadków mobbingu w gorzowskim WORD, wiele zmieniło. – Ludzie poczuli, że można na ten temat rozmawiać, zaczęli się otwierać, a wcześniej bardzo się tego bali – dodaje kobieta. Po wybuchu afery w WORD, z urzędnikami spotkała się marszałek Polak. – Miały być wszczęte postępowania sprawdzające, ale nic z tymi sprawami o których mówiliśmy, nie zostało zrobione do dzisiaj – opowiada.