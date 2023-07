Problem z pociągami z Zielonej Góry do Krosna Odrzańskiego i Gubina. Ciągłe spóźnienia i odwoływane kursy. Pasażerowie się irytują

Dyrektor dodaje, że na każdej stacji kolejowej wywieszony jest numer infolinii, który łączy się z dyspozytornią.

- Tam można uzyskać informacje z pierwszej ręki o danym połączeniu - mówi. - Ponadto na naszej stronie jest odnośnik do aplikacji, która pokazuje wszelkie opóźnienia czy odwołania pociągów, jeśli takie występują. Jeśli podróżny nie skorzystał z biletu, to w drodze reklamacji może wystąpić o zwrot za niewykorzystany bilet. Cała procedura jest opisana na naszej stronie internetowej.

- Chciałbym podkreślić, że ta linia do Gubina, to nowe połączenie. Teraz w weekendy jeździmy bezpośrednio do Cottbus. Stąd też staramy się, aby pociągi kursowały tam bez utrudnień. Zdarzają się jednak sytuacje losowe, za co jeszcze raz przepraszam - podkreśla K. Pawlak.