Przegląd prasy z tygodnia 2.06.2024. Co działo się w Zielonej Górze. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

We wtorek 28 maja bp Tadeusz Lityński wręczył dekrety dla nowych proboszczów, administratorów czy wikariuszy. Do większości zmian dojdzie w sierpniu tego roku.

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 1 czerwca około godziny 21.30 w Kargowej (powiat zielonogórski). Zdarzenie miało miejsce na ulicy Sulechowskiej na wysokości stacji Orlen (jest to 87 kilometr drogi krajowej nr 32). Wiadomo, że kierujący osobówką z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wjechał w grupę ludzi. Są ofiary.

W sobotę 1 czerwca o godzinie 10 nastąpiło oficjalne otwarcie zielonogórskiego parku wodnego, czyli H2Ochli - miejsca równie popularnego co kontrowersyjnego. Na otwarcie przyszły tłumy. Dopisała również pogoda! W ruch poszły zjeżdżalnie, minigolf, plaża, basen, strefy relaksu i wiele innych atrakcji. - Chciałbym, żeby ten obiekt został otwarty właśnie w Dniu Dziecka i udało się - powiedział Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Z centrum Zielonej Góry na ten spacer dojedziemy samochodem w 20 kilka minut. Można poczuć wiatr we włosach na brzegiem zalewu, zobaczyć śluzę, poobserwować ptaki i odpocząć.

Już za chwilę mamy 1 czerwca, Dzień Dziecka. Większość z nas jest już przygotowana i ma zaplanowane, jak spędzi ten czas. Dla tych co jeszcze są na etapie rozważania, co można jeszcze zrobić, gdzie pójść w Zielonej Górze, aby nasze dziecko było szczęśliwie, mamy kilka propozycji.

Na co się wybrać w ten weekend, 31 maja - 2 czerwca 2024? Będą koncerty z takimi gwiazdami, jak Stanisław Soyka i Skolik TRIO. W sobotę w Dzień Dziecka będzie mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Będą koncerty, zabawy, wystawy i inne ciekawe wydarzenia. Jest w czym wybierać. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

To już wiekowa tradycja. Procesje organizowane z okazji święta Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Bożego Ciała, organizowane są już od XIV wieku. W Zielonej Górze głównej procesji przewodniczył biskup Adrian Put. Wierni modlili się i śpiewali przy czterech ołtarzach.

Miał niesamowity talent do jazdy po czarnym torze. W bardzo młodym wieku zaczął podbijać żużlowy świat, fachowcy wróżyli mu wielkie sukcesy. Rafał Kurmański w Zielonej Górze bardzo szybko stał się idolem…

Aż 296 uczniów z klas I-VIII i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8 na zielonogórskim Jędrzychowie wzięło udział we wspólnym tańcu belgijki. To nowa tradycja szkoły. Co roku będzie organizowana próba pobicia rekordu w liczbie tańczącej społeczności szkolnej.

Nie jest tak, że wszyscy popierają sens upamiętniania rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich. Wciąż dla niektórych mieszkańców był to wybryk chuligański, a nie patriotyczne wydarzenie czy wyrażenie wiary katolickiej.