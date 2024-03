Przegląd prasy z Zielonej Góry. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 30.03.2024

Obecnie śmigus-dyngus to coraz częściej jedynie symbol. Kilkadziesiąt lat temu liczyła się przede wszystkim dobra zabawa. Zamiast Facebooka był trzepak, gdzie toczyło się prawdziwe życie. Lany poniedziałek z kolei był dobrą okazją do zacieśniania relacji, adoracji pań przez panów i przede wszystkim do aktywnego spędzania czasu.

Obiekty sportowe cieszą się w mieście dużym zainteresowaniem, nie tylko te na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale także przy szkołach i na osiedlach. Nic więc dziwnego, że z czasem się zużywają i wymagają napraw. Tak jak boisko przy Szkole Podstawowej nr 2. Teraz jest naprawiane, ale czeka je gruntowny remont.