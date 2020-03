Rocznica Wielkiej Ucieczki. Siedem lat temu na zielonogórski dworzec wjechał brudny Harry. To niesamowite móc zobaczyć z bliska taką maszynę

Siedem lat temu pociąg turystyczny HARRY wyruszył z Wolsztyna i pokonał trasę przez Zieloną Górę i Żary do Żagania i z powrotem. Skład był ciągnięty przez parowóz serii Ol49 z wolsztyńskiej parowozowni w Wolsztynie, który pochodził z lat 40. ubiegłego wieku.

Przyjazd Harrego na zielonogórski dworzec spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu. Podróżowanie w historycznych warunkach to niemała atrakcja dla turystów i miłośników kolei. Pociąg zestawiony był z dwuosiowych wagonów pasażerskich.

Dlaczego chodziło o przyjazd do Żagania? Było to związane z 72. rocznicą Wielkiej Ucieczki. W marcu 1943 roku z Hitlerowskiego Stalagu Luft III w Żaganiu przygotowano ucieczkę ponad 200 jeńców. Chodziło o wykopanie trzech podziemnych tuneli. „Tom”, „Dick” i „Harry". Pierwszy tunel rozpoczynał się w izbie mieszkalnej baraku 123 i miał wejście w podstawie komina. Do „Dicka” wchodziło się przez studzienkę kanalizacyjną w umywalni baraku 122. „Harry” rozpoczynał się pod piecem izby mieszkalnej baraku 104.