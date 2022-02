Rośnie poziom wody w lubuskich rzekach. Czy jest się czego obawiać? Magdalena Marszałek

Rośnie poziom rzek w województwie lubuskim. Choć wody z dnia na dzień jest w nich coraz więcej, to póki co nie ma jednak powodów do niepokoju. Powódź raczej nam nie grozi, ale problemem mogą być lokalne podtopienia.