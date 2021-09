Rozwiewamy wątpliwości raz na zawsze. Z Zielonej Góry widać Karkonosze i Góry Izerskie! Oto zdjęcia zrobione z odległości prawie 150 km Michał Korn

Jeśli jeszcze ktoś ma wątpliwości, rozwiewamy je raz na zawsze. Z Zielonej Góry widać Karkonosze i Góry Izerskie! Dowód? Zerknijcie do naszej galerii zdjęć. Właśnie w niej znajdziecie niezwykle klimatyczne fotografie, zrobione z odległości prawie 150 kilometrów. Co ciekawe, oba pasma górskie widać także gołym okiem. Trzeba tylko znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.