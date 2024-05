Rusza egzaminacyjny maraton. W Lubuskiem do matury przystąpi ponad 6 tysięcy uczniów

Niech jasny i otwarty umysł, lekkie pióro oraz odrobina szczęścia pozwolą wam wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas ostatnich lat nauki. Przy tej okazji dziękuję również dyrektorom i nauczycielom za wysiłek włożony w przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego. Jest on uwieńczeniem państwa trudu, niech więc również i jego wyniki będą powodem do dumy i zadowolenia. Rodzicom tegorocznych maturzystów życzę wiele satysfakcji z osiągnięć dzieci, które dzięki państwa wsparciu mogą realizować swoje marzenia - napisał Mariusz Biniewski.

W tym roku do matury przystąpi ponad sześć tysięcy absolwentów lubuskich szkół ponadpodstawowych. Tradycyjnego połamania piór oraz dobrze napisanych egzaminów wszystkim maturzystom życzył Lubuski Kurator Oświaty. Jak podkreślał - jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego młodego człowieka, które stanowi symboliczne podsumowanie dotychczasowej edukacji.

Na pierwszy ogień idzie język polski

Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe

W tym roku na maturze absolwenci muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów w części pisemnej z: języka polskiego, języka obcego oraz matematyki na poziomie podstawowym, a także do egzaminów w części ustnej z języka polskiego oraz języka obcego bez określania poziomu. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości muszą obowiązkowo przystąpić także do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Mogą również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie. Maturalny maraton potrwa do końca maja.