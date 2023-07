Siedem lubuskich inwestycji w finale konkursu na modernizację roku. Które zawalczą o prestiżowy tytuł?

Ścieżka piesza przy jeziorze Wielgie w Dobiegniewie, modernizacja mostu w Cigacicach i budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Sulęcin. Między innymi te lubuskie inwestycje stanęły do rywalizacji w ogólnopolskim konkursie na modernizację roku. W sumie o prestiżowy tytuł walczyło dwadzieścia obiektów z regionu. Do finału dostało się siedem z nich.

Nagradzają ciekawe inwestycje

Znani są już finaliści ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Celem plebiscytu organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego jest wyłonienie i nagrodzenie zadań budowlanych, które wyróżniają się szczególnymi walorami oraz wytyczają nowe trendy, a także wspieranie działań służących ratowaniu obiektów i budowli dziedzictwa narodowego poprzez ich przebudowę oraz nadanie im funkcji użytkowej.

Konkurencja była bardzo duża

W tym roku do rywalizacji w prestiżowym plebiscycie stanęło dwadzieścia inwestycji z województwa lubuskiego. Konkurencja było ogromna, bo w sumie do konkursu zgłoszonych zostało ponad pięćset zadań z całego kraju. Do finału zakwalifikowało się ponad dziewięćdziesiąt. Siedem z nich to inwestycje z naszego regionu. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach głównych - nowe obiekty oraz modernizowane obiekty. Jury wybiera najciekawsze inwestycje spośród:

obiektów mieszkalnych

obiektów hotelarsko-turystycznych

obiektów przemysłowych i inżynieryjnych

obiektów użyteczności publicznej

obiektów szkolnictwa

obiektów kultury, sportu, zdrowia i rekreacji

obiektów ochrony środowiska

obiektów zabytkowych

elewacji i termorenowacji

najciekawszych modernizacji i adaptacji wnętrz

rewitalizacji obszarów i zespołów urbanistycznych

dróg

mostów

obiektów sakralnych

terenów zieleni

małe jest piękne

pamięć miejsc

obiektów przyjaznych zwierzętom

W finale inwestycje w Lubuskiego

Do rywalizacji w finale konkursu stanie między innymi zrealizowana przez Nadleśnictwo Szprotawa budowa urządzeń retencyjnych małej retencji wodnej w zlewni rzeki Rudy. Głównym celem projektu było przystosowanie ekosystemów leśnych do zmieniających się warunków klimatycznych i zwiększenie ich odporności na negatywne skutki zjawisk naturalnych takich jak: susze, podtopienia czy pożary. Poza efektami przyrodniczymi zadanie przyczyniło się także do zwiększenia atrakcyjności turystycznej terenów leśnych. Inwestycja objęła tereny bardzo popularne wśród mieszkańców Szprotawy oraz okolic. Jest to teren, przez który przebiega tak zwana „Pętla Bobrowicka”, stanowiąca popularny szlak turystyczny. Znajdują się tam również „Stawy Bobrowickie”, czyli kompleks kilku śródleśnych stawów paciorkowych.

Sposób na spore oszczędności

Kolejną finałową inwestycja z Lubuskiego jest modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Świebodzinie. Kluczowym elementem tego projektu była budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych. Farmy słoneczne mają być sposobem na oszczędności, bo inwestycja pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z zapotrzebowaniem energii elektrycznej. Drugim ważnym zadaniem była budowa instalacji kogeneracyjnej, która umożliwi wyprodukowanie z biogazu energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby oczyszczalni ścieków.

Inwestycja w zielonogórskim promyku

O tytuł modernizacji roku walczy także przebudowa budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk" w Zielonej Górze. W murowanym, dwukondygnacyjnym i częściowo podpiwniczonym obiekcie znalazły się pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz dodatkowo hostel z trzynastoma jednoosobowymi pokojami i siedmioma łazienkami. Znajdują się tam również pomieszczenia administracyjne, biurowe, sanitariaty, hol wejściowy, stołówka, pomieszczenia gospodarcze oraz pralnia.

Centrum kultury w starym dworcu

W finale jest też nowa siedziba Gminnego Centrum Kultury w Otyniu. Inwestycja ratująca od zniszczenia dawny dworzec kolejowy to miejsce, gdzie do dyspozycji mieszkańców będzie profesjonalnie wyposażona sala koncertowa, przestrzeń do ekspozycji wystaw, kawiarenka, sale warsztatowe, a nawet taras na występy w plenerze. W finale ogólnopolskiego konkursu znalazły się również: budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Sulęcin, budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej przy ulicy Energetyków w Zielonej Górze oraz budowa mostu przez rzekę Odrę w Zaborze.

Zwycięzców poznamy we wrześniu

Internetowy plebiscyt, którego celem było wyłonienie finałowych inwestycji ruszył w kwietniu i trwał do maja. Teraz specjalna komisja konkursowa prowadzi wizytacje zadań, które znalazły się w finale. Zwycięzców ogólnopolskiego konkursu poznamy we wrześniu podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. W ubiegłym roku II miejsce w klasyfikacji ogólnej i I miejsce jako obiekt mostowy w ogólnopolskim konkursie budowlanym „Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku” zdobyła szprotawska kładka upcyklingowa na łopacie turbiny wiatrowej. Zobacz więcej: Kładka ze Szprotawy nagrodzona w konkursie "Modernizacja Roku"

Strefa Biznesu: Kiedy pierwsza obniżka stóp procentowych?