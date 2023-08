„Skoczek”, „Grzybek”, „Muszelka”. Krzesła z PRL-u są modne i kosztują krocie. Lepiej sprawdź strych i piwnicę!

– Nie zastawiamy już salonów meblościankami, ale krzesła Hałasa, fotele Chierowskiego, stoliki kawowe ze sklejki czy charakterystyczne niskie komody z tamtego okresu to prawdziwy must have gwarantujący świetną bazę i motyw przewodni wnętrza lub stanowiący zaskakujący element przełamujący współczesny wystrój i estetykę – mówi dekoratorka wnętrz Ola Dąbrówka, ze studia projektowego GOOD VIBES Interiors.