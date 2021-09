Sławscy policjanci weszli na posesję, gdzie dwóch Lubuszan zajętych było rozkręcaniem wartego 200 tys. zł audi

Wartość odzyskanego auta to blisko 200 tysięcy złotych. Do policyjnego aresztu trafiło dwóch mieszkańców powiatu wschowskiego. Policjanci pod nadzorem wschowskiej Prokuratury wyjaśniają sprawę.

W piątek, 10 września, dyżurny wschowskiej policji otrzymał informację, że na terenie Sławy znajdować ma się skradzione kilka godzin wcześniej audi. Mundurowi rozpoczęli poszukiwania. Monitoringiem objęli ulice Sławy oraz osiedli. Policjanci postanowili sprawdzić także jedną z posesji. - W trakcie wizyty mundurowych z garażu wyszedł 44-letni mieszkaniec gminy Sława. W wyniku policyjnych sprawdzeń okazało się, że w garażu stało poszukiwane audi, które było już częściowo rozkręcone. W wyniku podjętych czynności przez wschowskich kryminalnych mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Kilka godzin później do sprawy zatrzymany został kolejny mieszkaniec powiatu wschowskiego. Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie budził wątpliwości co do sprawstwa 29 i 44-letnich mieszkańców powiatu wschowskiego - mówi podinsp. Marcin Maludy, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.