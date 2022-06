Śniadanie od Sherlocka, kanapki z „Gry o tron” i gofry ze „Stranger Things”. Para youtuberów ruszyła śladami najpopularniejszych seriali

- Pod względem kulinarnym nie było to doświadczenie szczególnie dla nas ważne. W tym sensie, że to zupełnie inna knajpa. W serialu jest to restauracja fastfoodowa, gdzie można zjeść pieczonego kurczaka. W rzeczywistości to sieciówka Twisters i można zjeść w niej typowe dania typu tex-mex (dania kuchni teksańsko-meksykańskiej – przyp.red), takie jak burritos, tortille i nachos. Nie są drogie, bo samo miejsce nie należy do ekskluzywnych – opowiada Kaja Szafrańska.