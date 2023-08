Spełnione marzenie o powrocie Emmy do Zielonej Góry. Można już podziwiać winiarkę

Od kiedy przyjechała z pracowni Artura Wochniaka, siedziała na pomniku zasłonięta czarną folią. Wreszcie, w piątek, 25 sierpnia pokazała swoje oblicze, suknię i fryzurę. Emma wróciła do Zielonej Góry. Dlaczego wróciła? Kiedy tutaj była?

– Ona przed wojną nie nazywała się Emmą. To był pomnik winiarki na skraju studni. Zniknęła z powierzchni Zielonej Góry w 1945 roku, może wcześniej. Nikt tego pomnika nie pamięta, nikt go nie wspomina – opowiadał podczas odsłonięcia pomnika Tomasz Czyżniewski, regionalista, autor pomysłu przywrócenia Emmy do Zielonej Góry. – Wróciła do Zielonej Góry może dzięki pocztówkom, może dzięki opowieściom. Nadano jej imię Emma od imienia jej fundatorki. Emma żyła sobie od kilkudziesięciu lat i udał się jej powrót.