Sprawa dotyczy większości Lubuszan! Samorządowcy nie godzą się z podziałem unijnych środków. Najwięcej stracą gminy

W piątek (28 października) w Świebodzinie spotkali się przedstawiciele większości gmin zrzeszonych w czterech Miejskich Obszarach Funkcjonalnych (Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra - Nowa Sól, Międzyrzecz - Świebodzin i Żary - Żagań), które w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) otrzymały dla zrzeszonych w nich miast i gmin po 184 euro na mieszkańca.

Do spotkania doszło, ponieważ samorządowcy nie godzą się na taki stan rzeczy. Okazuje się bowiem, że choć ogólna przyznana w ramach perspektywy unijnej kwota jest wyższa, niż ostatnia (dziś jest to 915 mln euro, wcześniej było 907 mln euro), to środki przekazane samorządom na jednego mieszkańca - decyzją zarządu województwa lubuskiego - mają być niższe.

Samorządowcy chcą minimum 300 euro na mieszkańca