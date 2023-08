STOP HEJT w Zielonej Górze. Najwięcej przykrych sytuacji ma miejsce na szkolnych grupach Mariusz Kapała Eliza Gniewek-Juszczak

Wakacje to okazja nie tylko do wspólnych zabaw na świeżym powietrzu, ale i czas, aby przygotować się do roku szkolnego. W czwartek w Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze darmowe warsztaty „STOP HEJT”.