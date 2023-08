TEMAT TYGODNIA | Wielkimi krokami zbliża się początek roku szkolnego. O czym należy teraz pamiętać i co warto już załatwić? Materiał informacyjny naszemiasto.pl

Czas beztroskich wakacji powoli dobiega końca. Już od września nasze pociechy powrócą do szkolnych klas, a to oznacza, że właśnie teraz jest idealny moment na to, by się do szkoły przygotować i zaplanować, jak będą wyglądać nasze najbliższe miesiące. Bo pamiętajmy, że podczas roku szkolnego dzieci i młodzież nie tylko zdobywają wiedzę w klasach. To też czas, gdy rozwijają swoje pasje, uczęszczają na treningi, korepetycje i rozmaite zajęcia. I właśnie teraz jest najlepszy moment na to, by zdecydować, na jakie zajęcia i gdzie, będzie uczęszczać nasza pociecha. I jeszcze jedno: to też ostatni dzwonek na zakup podręczników i książek z drugiej ręki i w dobrej cenie. A gdzie to wszystko załatwicie? Poniżej mamy dla was kilka wskazówek!