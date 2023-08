Susza hydrologiczna w Lubuskiem! Deszcz nie poprawił trudnej sytuacji

Burze i ulewy nie poprawiły sytuacji

Mimo, że w ostatnich tygodniach pogoda była bardziej jesienna niż letnia, to wciąż grozi nam susza. Deszczu co prawda nie brakowało, ale opady były najczęściej krótkie i intensywne, więc nie wsiąkały w teren, lecz spływały do kanałów i rzek, a wraz z nimi do morza. Nie zdążyły odbudować zasobów wodnych, które i tak mocno skurczyły się przez wcześniejsze kilkutygodniowe upały. Jak podkreślają synoptycy - skuteczność takich burzowych opadów jest niewielka, bo stan wody podnosi się szybko, ale potem też równie szybko opada.

Dlaczego susza jest niebezpieczna?

Susza hydrologiczna jest niebezpieczna, bo w jej przypadku nie wystarczy kilka opadów deszczu, by poziom wód powierzchniowych i podziemnych wrócił do właściwego stanu. W niesprzyjających warunkach, czyli na przykład, gdy utrzymują się wysokie temperatury, a opadów jest mało, postępuje w bardzo szybkim tempie. Suszę hydrologiczną określa się na podstawie przepływów w rzekach, czyli tego ile wody przepływa przez przekrój poprzeczny rzeki w ciągu danej jednostki czasu. Susza jest wtedy, gdy przepływ jest poniżej średniego niskiego przepływu.

Niski poziom wody w lubuskich rzekach

Ostrzeżeniem przed suszą hydrologiczną objęta została między innymi Warta Dolna od Noteci do ujścia, Warta Środkowa od Wełny do Noteci, Odra od Białe Góry do Słubic oraz Odra od ujścia Bobru do Białej Góry. Obecnie na lubuskich rzekach przeważają średnie stany wody, ale wiele stacji pomiarowych w regionie jest zaznaczona na czarno, co oznacza, że stan wód w tych miejscach jest bardzo niski.