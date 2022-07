Szef lubuskich policjantów, nadinspektor Jarosław Pasterski odebrał od prezydenta Andrzeja Dudy nominację na stopień generała

Nowo nominowany generał przez większość swojej policyjnej misji związany był z garnizonem lubuskim. W szeregi policji wstąpił w 1996 roku. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał jako policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, zaangażowany w zwalczanie przestępczości kryminalnej. Od 2004 roku służył w Centralnym Biurze Śledczym w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w Szczecinie. W 2006 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Cztery lata później został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W 2013 został Naczelnikiem Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Śledczego Policji. W 2017 roku Komendant Główny Policji powołał inspektora Jarosława Pasterskiego na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. 9 maja 2020 roku inspektor Jarosław Pasterski powrócił do garnizonu lubuskiego, gdzie pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.