Szefowa KE zapowiada "olbrzymi pakiet sankcji" na Rosję

W wygłoszonym w czwartek rano oświadczeniu, szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że prezydent Rosji Władimir Putin sprowadził do Europy wojnę. – Celem Rosji jest nie tylko Donbas, nie tylko Ukraina. Celem Rosji jest destabilizacja Europy, a także całego porządku międzynarodowego - dodała.

Ursula von der Leyen zapowiedziała pociągnięcie rosyjskiego prezydenta do odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Przedstawiła tu kolejne sankcje, jakie zostaną nałożone na Federację Rosyjską.

– Obejmiemy nimi strategiczne sektory gospodarki rosyjskiej, blokując im dostęp do technologii na kluczowych rynkach. Osłabimy bazę ekonomiczną Rosji, a także zdolność Rosji do modernizacji. Zamrozimy aktywa rosyjskie w UE, zablokujemy dostęp rosyjskich banków do europejskich rynków finansowych – poinformowała.

Szefowa KE podkreśliła, że celem tych sankcji bardzo mocne uderzenie w interesy Kremla i zdolność Rosji do prowadzenia tej wojny.

tvn24.pl