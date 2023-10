Tak będzie się rozwijać komunikacja w regionie? Plan gotowy. A co myślą mieszkańcy?

Na ostatniej sesji radni przyjęli Plan Zrównoważonej Mobilności dla Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wiemy, w jakim kierunku iść. Czy jest on zgodny z oczekiwaniami mieszkańców regionu? Co myślą o planach na kolejne 20 lat?

Jak tłumaczy wiceprezydent Zielonej Góry dr Dariusz Lesicki – plan jest dokumentem, który mówi o tym, jak do 2040 roku będziemy rozwijać naszą komunikację. Prace nad nim trwały rok. W tej sprawie odbywały się liczne spotkania, konsultacje, warsztaty. Plan został na sesji przyjęty jednogłośnie.

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego

Ciekawe jest to, że w momencie prowadzenia badań i konsultacji wzięło w nich udział ponad 5 tysięcy Lubuszan. Tymczasem gdy podobne odbywały się w aglomeracji łódzkiej zainteresowały się nimi 3 tys. osób.

Za opracowanie planu odpowiedzialna była zewnętrzna firma TOR. Jej przedstawiciel, Maciej Mysona, zwrócił uwagę na duże plusy Zielonej Góry, a wskazał też to, nad czym należy popracować m.in. chodzi o stworzenie sieci dróg rowerowych w regionie. Jeśli jedna gmina wykona ścieżkę rowerową do swoich granic administracyjnych, to druga powinna poprowadzić ją dalej na swoim terenie i wykonać ją w takich samych parametrach. Mieszkańców cieszy fakt, że 7 października udostępniona zostanie ścieżka rowerowa łączącą Zieloną Górę z Nową Solą.

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego zakłada m.in. utworzenie Szybkiej Kolei Lubuskiego Trójmiasta, rozwój ekologicznej komunikacji autobusowej, sieć ścieżek rowerowych Mariusz Kapała

Więcej ścieżek rowerowych w sieci

-Przydałoby się dogadać ze Świdnicą i Czerwieńskiem, by wspólnie wykonać ścieżki rowerowe. Aż się prosi, by można było pojechać dalej aleją Wojska Polskiego. Tymczasem ścieżka kończy się na wysokości osiedla Leśnego – zauważa Patryk Wolniewicz. – A przecież też dalej, w stronę granicy powstają teraz ścieżki rowerowe. Dobrze byłoby to wszystko połączyć.

Zdaniem Violety Guc przydałyby się jakieś rozwiązania w centrum miasta.

- Wiem, że jest ciasno, ale mimo wszystko, jak się patrzy na inne zachodnia miasta, to tam przede wszystkim są ułatwienia dla rowerów – dodaje zielonogórzanka. A jej koleżanka dodaje: - Trzeba by także rozwijać Zielonogórski Rower Miejski. Więcej stacji wypożyczania. No i nie zapominajmy remontach pierwszych ścieżek w mieście, bo te z kostki brukowej wymagają już naprawy, a także nowych stojakach na rowery…

Autobusy za darmo nie tylko dla uczniów?

Ważnym elementem planu jest rozwój komunikacji autobusowej i stworzenie Szybkiej Kolei Lubuskiego Trójmiasta.

Wiceprezydent Lesicki podkreśla, że miasto mocno stawia na zmiany w komunikacji miejskiej. Stąd nie tylko wymiana taboru na ekologiczny (w planach kolejne zakupy autobusów elektrycznych), planowana fotowoltaika w zajezdni MZK czy wiele inwestycji już poczynionych w mieście (centrum przesiadkowe, ładowarki, tablice elektroniczne, automaty). Zachęta o korzystania z miejskiej komunikacji są też darmowe przejazdy autobusami dla uczniów.

- Dobrze, że miasto myśli o stworzeniu systemu, by autobusy szybciej mogły pokonywać trasę, zwłaszcza w centrum. To jak i więcej kursów i tras spowoduje, że więcej osób przesiądzie się z auta na autobus. Nie można też podwyższać cen biletów, bo to nie będzie zachętą – podkreśla Robert Hryniewiecki.

Szybka Kolej Lubuskiego Trójmiasta

Gminy z obszaru zielonogórsko-nowosolskiego chcą też, by więcej Lubuszan jeździło pociągami. Do pracy, do szkoły, na zakupy. Stąd trwające już prace nad stworzeniem Szybkiej Kolei Lubuskiego Trójmiasta (powstaną nowe przystanki, zakupione zostaną szynobusy). Jak zauważa wiceprezydent – potrzebne są dokumenty strategiczne, by móc sięgnąć po unijne pieniądze.

- Taka szybka kolej, łącząca Zieloną Górę z Nową Solą, Sulechowem i innymi gminami, na pewno by się sprawdziła w naszym regionie. Pod warunkiem, że pod warunkiem, że kursy nie byłyby odwoływane jak to niedawno bywało – mówi Weronika Margulska, która często jeździ pociągiem.

