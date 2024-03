Tak kilkadziesiąt lat temu Lubuszanie obchodzili Wielkanoc. Piękny, wyjątkowy czas. Mamy wzruszające zdjęcia

Wielkanoc dawniej

Tradycje, o których nie można zapominać

Ten nieduży, ale jakże ważny kawałek historii w postaci powyższych zdjęć powinniście pokazać również swoim dzieciom. To bardzo przyjemne wrócić dzięki takim fotografiom do czasów młodości, kiedy nie było smartfonów, komputerów, powszechnej komunikacji, współczesnych problemów. Wszak koszyczek wielkanocny, czyli święconka i wszelkie wielkanocne zwyczaje są tradycją mocno zakorzenioną w naszej kulturze. O tym nie można zapominać.

Zieleń, kwiaty, wspólne chwile

Wielkanoc to święto, które niemal każdy kojarzy z wiosną, zielenią i kwiatami. W ten dzień zwykle obdarzamy się nawzajem życzeniami, dzielimy się jajkiem i rozpieszczamy smakowitymi tradycyjnymi daniami. To czas radosnego świętowania, rodzinnych spotkań, odwiedzin bliskich. Jest to jednocześnie najstarsze i najważniejsze święto religijne. W odróżnieniu od Bożego Narodzenia jest świętem ruchomym. Przypada w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, którą mieliśmy właśnie w tym tygodniu.

Budzenia domowników uderzeniami palmą

Następnie tę palmę wtykano w ramę obrazu religijnego, co miało ochronić dom przed ogniem i piorunami. Po nabożeństwie należało również spożyć kilka poświęconych baziek, co miało chronić od chorób gardła.

Topienie Judasza

Triduum Paschalne rozpoczynało się w Wielki Czwartek, kiedy milkły dzwony kościelne. Podczas nabożeństw posługiwano się drewnianymi kołatkami wielkanocnymi, które klekocząc, wydawały głośne dźwięki. Służyły również do innego obrzędu. Chodzi o zwyczaj topienia Judasza. Jest to jakby religijna wersja pogańskiego zwyczaju topienia marzanny. Wyglądało to tak, że z wysokiej wieży zrzucano kukłę Judasza zrobioną z worków wypchanych słomą i wleczono po ulicach miasteczka, a następnie topiono w rzece. Przy dźwiękach klekotek chłopcy śpiewali: „A we czwartek z rana, sprzedał Judasz Pana”, przypominając o zdradzie Judasza.

Dawniej do robienia pisanek używano naturalnych barwników