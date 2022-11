Tak Lubuszanie świętowali Narodowy Dzień Niepodległości - relacje z lubuskich miast

•19:01

Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości odbywały się w tym roku w Gorzowie. Na oficjalnej części uroczystości w 104. rocznicę odzyskania niepodległości były setki gorzowian. - 11 listopada to dzień, który w związku z aktualną sytuacją geopolityczną każe nam w sposób szczególny pamiętać o słowach: „Niepodległość, wolność, suwerenność nie są dane nigdy raz na zawsze. Trzeba o nie zabiegać, trzeba dbać, trzeba pielęgnować". Trzeba pamiętać o tym, aby każde nowe pokolenie Polaków miało świadomość historii, tradycji naszej kultury. To wszystko po to, aby nie trzeba było ciężko walczyć o odzyskanie niepodległości. Wiemy, jak było to trudne - mówił w trakcie uroczystości wojewoda Władysław Dajczak.