Tak wyglądają wnętrza i zawartość hali w Przylepie po pożarze - zdjęcia z lotu ptaka. Gigantyczna skala zniszczeń!

W akcji straż, samoloty gaśnicze. Zaangażowano wszystkie służby

Przypomnijmy, ogień pojawił się w sobotę, 22 lipca, około godz. 15.30 w hali magazynowej przy ul. Zakładowej w Zielonej Górze Przylepie. W momencie, kiedy straż dowiedziała się o zagrożeniu, pożar był już bardzo rozwinięty. Dym widoczny był z kilkudziesięciu kilometrów. Informacje o zagrożeniu i dymie dopływały do nas m.in. z oddalonego o ponad 30 km Krosna Odrzańskiego. Do pożaru co rusz wyjeżdżały kolejne zastępy strażaków. Łącznie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek, wykorzystywano również samoloty gaśnicze.