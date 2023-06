Tańczą, kręcą kilometry i idą w ślady olimpijczyków. Tak rozpoczęli wakacje uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Zielonej Górze Drzonkowie

Wakacje 2023 niech będą na sportowo

Paweł Sroczyński, dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze, podkreśla, że mijający rok szkolny był dobry i bezpieczny, a uczniowie dodają - na sportowo. Bo fajnie jest aktywnie spędzać czas - każdego dnia. Także w czasie wakacji. Ks. Rafał Szwaja, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Zielonej Górze Drzonkowie, życzył dzieciom i młodzieży, by o tej aktywności nie zapominali w czasie wakacji. Ale podkreślał, żeby to była aktywność bezpieczna. I żeby to był dobry czas wypoczynku. Wierzy, że młodzi będą jak zawsze roztropni i odpowiedzialni. Bo wiele razy już to udowadniali.

Sport uczy dyscypliny, dobrze, że jest szkoła pod patronatem olimpijczyków

Anna Sulima-Jagiełowicz – polska pięcioboistka nowoczesna, indywidualna mistrzyni świata, brązowa medalistka mistrzostw Europy, na co dzień pracująca w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji, cieszy się z sukcesów uczniów szkoły w Drzonkowie.

A lista osiągnięć jest długa i to w różnych dyscyplinach.

- Serce się raduje, że po sąsiedzku powstała szkoła, której patronem są Polscy Olimpijczycy. Na początku jak powstał Uczniowski Klub Sportowy nikt nawet nie marzył, że to tak pięknie się wszystko rozwinie - zauważa. - I nie chodzi tu tylko o wielkie sukcesy, bo nie każdy może je osiągnąć, ale generalnie o wychowanie przez sport. On uczy dyscypliny, właściwej organizacji czasu, współpracy. To wszystko zaprocentuje w przyszłym, dorosłym życiu.