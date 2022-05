Te psie piękności zachwycają! Zobacz zdjęcia z międzynarodowej wystawy w Babimoście. W niedzielę było ponad 1200 psów [ZDJĘCIA I WIDEO]

Psy rasowe. Krajowa wystawa psów w Babimoście

Hala widowiskowo-sportowa w Babimoście przez kilka dni pełna jest właścicieli psów rasowych z całego kraju. W piątek, 29 kwietnia oceniane były psy podczas Krajowej Wystawy Psów Rasowych IX grupy FCI. Obowiązywały kategorie: Młodszych Szczeniąt od 4 do 6 miesięcy, szczeniąt od 6 do 9 miesięcy, młodzieży → od 9 do 18 miesięcy, pośrednia od 15 do 24 miesięcy, otwarta powyżej 15 miesięcy, użytkowa powyżej 15 miesięcy - dla psów z certyfikatem użytkowości, championów powyżej 15 miesięcy - dla psów posiadających tytuł championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI oraz weteranów powyżej 8 lat. Tego samego dnia odbyła się też Klubowa Wystawa Chihuahua.