Zielona Góra wydała uchodźcom ponad 3,5 tys. PESELI, do oświatowych placówek przyjęła 1,5 tys. dzieci

Punkty pomocy uchodźcom (m.in. Dolna), wiece poparcia dla Ukrainy, przyjmowanie uciekających przed bombami do swych domów, hal sportowych, hoteli, przyjmowanie dzieci do przedszkoli, szkół, wypłaty świadczeń to jeszcze nie wszystkie fory wsparcia dla Ukraińców

Jacek Katos/archiwum GL