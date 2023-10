Tężnia w Parku Tysiąclecia już cieszy zielonogórzan. Jak działa?

Czytelnicy GL wskazywali, gdzie postawić w mieście tężnie

Tężnie mnie nie wkręciła na początku, ale teraz to szok!

Alicja Skowrońska, która nigdzie się nie rusza bez aparatu fotograficznego, śmieje się, że przez modernizację parku prawie w nim zamieszkała. Ale tężnia jakoś nie bardzo ją interesowała.

- Nigdy nie widziałam prawdziwej tężni, no chyba że w szkolnym podręczniku do geografii, gdzie było zdjęcie tężni w Ciechocinku. Ale oczywiście zaglądałam do miejsca, gdzie miała powstać, rozmawiałam z pracownikami, gdy stawiali fundamenty, potem drewnianą konstrukcję i coraz bardziej byłam ciekawa, jaka ta tężnie będzie – opowiada zielonogórzanka. – Widziałam te wycieczki mieszkańców, którzy przychodzili właśnie ciekawi, jak powstaje tężnia. No ale teraz, jak ją uruchomili, to jestem w szoku, że tyle osób tu przychodzi i z tej inwestycji tak się cieszy. Sama też się wkręciłam. Nawiązałam znajomości z kuracjuszkami. One były w Ciechocinku i innych sanatoriach, to wiedzą co i jak. Pytam więc, ile czasu mam tu siedzieć, jak wdychać to powietrze. No i czy można chodzić, bo przecież ile można siedzieć w jednym miejscu? No teraz to i ja jestem kupiona przez tę tężnię.