Tłumy na giełdzie w Zielonej Górze. Ile płacimy za owoce, warzywa i inne towary. Co podrożało, a co jest tańsze - ceny

Od niedzielnego poranka, 24 maja 2020, na zielonogórskiej giełdzie można było spotkać tłumy mieszkańców. Praktycznie od początku ciężko było z miejscem do parkowania. Wszyscy, jak tylko mogli, starali się dostosować do panujących w kraju obostrzeń. Sprzedawcy nie kryli zadowolenia, bowiem na brak klientów po tak długiej przerwie spowodowanej koronawirusem narzekać nie mogą, o czym świadczą powyższe zdjęcia. Co ciekawe na straganach nie widziało się zbyt wielu maseczek na sprzedaż, co nie oznacza, że nie było ich wcale. Ceny wahały się od 10 złotych za maseczki proste do 17-20 zł za ozdobione wzorami. Najdroższe i najbardziej stylowe kosztowały 30 zł. A ile płaciliśmy za warzywa, owoce i pozostałe towary? Co podrożało, a co wciąż trzyma cenę lub potaniało? Wszystkie ceny oraz zdjęcia towarów znajdziecie w naszej galerii.