Tłumy na giełdzie w Zielonej Górze. Nic dziwnego, tyle warzyw i owoców w jednym miejscu, a pogoda piękna

Handel w Zielonej Górze. Niedzielna giełda przyciąga tłumy

W niedzielę na ulicach Zielonej Góry ruch jest słaby, ale wystarczy pojechać w kierunku al. Zjednoczenia. W rejonie giełdy w godz.9 - 12 trudno znaleźć miejsce do zaparkowania.

Handlowcy zaczynają handel już o godzinie szóstej rano. Pierwsi klienci mogą kupować warzywa i owoce bez kolejek. Im później, tym jest tłoczniej.

Schodzą ziemniaki na worki, po 25 zł za 15 kilogramów. Marchewka i cebula idą na kilogramy. Nie brakuje też jesiennych owoców. Można kupić warzywa na obiad. Ale są też gotowe potrawy obiadowe z ukraińskiej kuchni. Na giełdzie kupimy też ciasta domowe i wędliny wykonywane przez pasjonatów.

Klienci mają swoje ulubione stoiska i tam zaopatrują się, co niedzielę w pyszności.

Jesień, to też czas na uzupełnienie garderoby, stąd zainteresowaniem cieszą się kurtki, płaszcze, czapki i ciepłe buty.

Zobacz, co i za ile można było kupić w niedzielę na giełdzie w Zielonej Górze.