Zielona Góra Mozaika na ścianie Uniwersytetu Zielonogórskiego coraz mocniej się sypie. Czy Gagarin zostanie uratowany?

- Żal mi, gdy patrzę na tę ciekawą ścianę auli uniwersyteckiej. Mam nadzieję, że tę piękną mozaikę uda się zachować. Tak jak byłam zwolenniczką uratowania mozaiki na dole wojewódzkiej biblioteki. Bo przecież podczas modernizacji były plany, by ją zlikwidować. A to prawdziwe dzieło Zygmunta Prangi z 1975 roku – mówi Halina Orzeszko – Nowak, która interesuje się architekturą. – Mozaika na UZ zaprojektowana w 1969 roku przez Witolda Cichacza, wykonana przez autora z pomocą Henryka Krakowiaka, to także ciekawa dekoracja architektoniczna. Nie pozbawiajmy się tak oryginalnych elementów.