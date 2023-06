Pewnej kwietniowej nocy mieszkaniec Zielonej Góry posadził w parku Piastowskim kilka cisów. Drzewka mają już 18 lat

Park Piastowski w Zielonej Górze. Miejsce spacerów

Park Piastowski w Zielonej Górze powstał na początku XX wieku. Kilka lat temu zamontowane zostały tutaj różne urządzenia treningowe i powstał wielopokoleniowy park do ćwiczeń ulicznych, a jeszcze wcześniej park przeciął łącznik prowadzący do ul. Botanicznej.

Pomiędzy alejkami spacerowymi rośnie około stu gatunków drzew. Są też pomniki przyrody. To ocienione miejsce jest celem spacerów wielu mieszkańców nie tylko okolicznych osiedli.