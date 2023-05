Pięknie pachnie i świetnie wygląda! W Zielonej Górze Zatoniu kwitnie czosnek niedźwiedzi

Zielona Góra Zatonie. Czas kwitnienia czosnku niedźwiedziego

Wiosna w przypałacowym parku w Zielonej Górze Zatoniu, co roku zachwyca niezwykle intensywnym zapachem i pięknym widokiem kwitnącego czosnku niedźwiedziego. Roślin tego gatunku jest tak dużo, że tworzą się zielono-białe dywany. Białe kwiatki wyróżniają się na zielonym tle. Można dowoli zachwycać się i wdychać. Można mieć też pewność, że ani my, ani nasze psy nie przyniosą z tego miejsca kleszcza. – Czosnek przepędza kleszcze. Niech czworonogi będą spokojne, w Zatoniu kleszczy nie łapią - mówił nam przed rokiem Jarosław Skorulski, prezes Stowarzyszenia Nasze Zatonie. W tym roku znów pięknie kwitnie czosnek niedźwiedzi wokół ruin pałacu. Zobacz zdjęcia w galerii:

Czosnek niedźwiedzi. Nie wolo zrywać

Wprawdzie czosnku niedźwiedziego nie wolno zrywać, ale można go mieć w ogródku. Na portalach sprzedażowych można kupić sadzonki od ogrodników. Np. pakowane po 50 sztuk kosztują 33 zł (łącznie z dostawą). Można wybrać też opcję 150 sztuk za 49 zł (z dostawą 59 zł.)

Czosnek niedźwiedzi. Właściwości

Liście czosnku niedźwiedziego są aromatyczne i bogate w związki siarki (bardzo silne antyoksydanty) oraz kwasy fenolowe.

Zawierają mnóstwo mikro - oraz makroelementów, m.in. magnez, żelazo, potas, fosfor, witaminę A, C oraz witaminy z grupy B.

To sprawia, że mają pożyteczny wpływ na nasz organizm. Na co pomaga czosnek niedźwiedzi?