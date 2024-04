To jest termin, który warto zapamiętać. W zamian za elektroodpady w Zielonej Górze będą sadzonki

Elektrośmieci nie wyrzucamy do śmietników

Akcje Gazety Lubuskiej w Zielonej Górze i Gorzowie

Podobnego zdania było wielu mieszkańców, którzy postanowili skorzystać z okazji. Nie inaczej było w marcu w Gorzowie. Chętni już na długo przed rozpoczęciem wydarzenia ustawili się w kolejkę. To nie tylko sposobność do wiosennych porządków. W zamian za niesprawny sprzęt, niedziałające telefony i ładowarki czy zużyte baterie na akcjach Gazety Lubuskiej mieszkańcy dostają sadzonki drzew i krzewów.

Elektrośmieci można oddawać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W Zielonej Górze rozmieszczone są też kontenery, przypominające wielkością te na używaną odzież. Można do nich wkładać zużyty sprzęt, a do specjalnego otwory wrzuca się też baterie.

– Obie akcje cieszyły się zainteresowaniem. Zaobserwować mogliśmy, że mieszkańcom nie jest obojętne dobro naszej planety – podkreśla Aleksandra Sobolewska, dyrektor działu realizacji projektów w Makroregionie Zachód Polska Press i wymienia cele akcji: – Propagujemy postawy proekologiczne wśród mieszkańców. Zachęcamy też do oddawania elektrośmieci do punktów dla nich przeznaczonych.

Sadzonki w zamian za elektroodpady. Kiedy akcja?

– Wspólnie z Nadleśnictwem Zielona Góra oraz Partnerami, którzy przyłączyli się do naszej akcji, chcemy zebrać, jak najwięcej zużytego sprzętu, a w zamian odwdzięczyć się pięknymi sadzonkami drzew i krzewów, które wsadzone do ziemi zazielenią nasze otoczenie – zaprasza Aleksandra Sobolewska. – Każdy uczestnik akcji w zamian za przekazanie dowolnej liczby elektrośmieci małego, dużego lub średniego rozmiaru, otrzyma sadzonkę lub sadzonki w liczbie (do wyboru) od jednej do trzech.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 20 kwietnia, w godzinach 10.00-14.00 na parkingu zewnętrznym Centrum Handlowego Focus Mall (wjazd od ul. Sienkiewicza).