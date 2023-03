W Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze można było sprawdzić, jak smakuje niebieski miód

Elektroodpady to wszystko, co działało na prąd lub baterie, czyli pralki, lodówki, piekarniki, zmywarki oraz mniejszy sprzęt: czajniki elektryczne, tostery, suszarki, aparaty fotograficzne, elektronarzędzie, telefony komórkowe, karty SIM.

- To wszystko elektroodpady, które z uwagi na substancje niebezpieczne w nich zawarte powinny trafiać wyłącznie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów lub specjalnych czerwonych pojemników na elektryczne śmieci. „W naszych domach i mieszkaniach wciąż zalega aż 20 milionów sztuk elektrycznych śmieci. Dzięki temu, że Zielona Góra dołączyła do ogólnopolskiego projektu Elektryczne Śmieci, mieszkańcy mogą bezpłatnie i bezproblemowo pozbyć się elektrycznych śmieci – wyjaśnia Kinga Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko.