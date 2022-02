Pociągiem z Zielonej Góry do Poznania. Kiedy skończą się nerwy pasażerów? Zobacz stan prac Leszek Kalinowski

Tak przebiegają prace modernizacyjne na linii Czerwieńsk Zbąszynek na stacjach kolejowych w Sulechowie i w Babimoście - luty 2022 r. Leszek Kalinowski Zobacz galerię (79 zdjęć)

Pasażerowie, którzy podróżują z Zielonej Góry w stronę Poznania i dalej denerwują się od wielu miesięcy. Wciąż nie kończy się modernizacja odcinka kolejowego Zielona Góra – Czerwieńsk – Zbąszynek. - To trwa i trwa, a człowiek musi się przesiadać na autobus, by znowu wsiąść do pociągu. Masakra jakaś! To dziwne, żeby w XXI wieku tyle czasu remont trwał. Jakoś powoli on postępuje. Przecież dziś są takie możliwości, żeby szybciej to skończyć - słyszymy od pasażerów.