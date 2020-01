To był dosłownie pogrom kierowców. Nowa akcja zielonogórskiej policji. Zobacz zdjęcia i wideo

Sprawa dotyczy wjazdu na rondo rady Europy z Chynowa, a dokładniej z lewego pasa, z którego można jechać w kierunku ul. Sulechowskiej i w lewo w kierunku S3 lub zawrócić do Chynowa. Wielu kierowców ustawia się na lewym pasie, a potem na rondzie skręca od razu w prawo w kierunku Trasy Północnej i ronda Batorego. Niestety zajeżdżają drogę prawidłowo jadącym kierującym, a sobie skracają czas oczekiwania na wjazd na rondo. I to jest jedna sprawa. Druga to zjeżdżanie z ronda w ul. Sulechowską, z pasa do jazdy w lewo.

Tym razem policja wzięła na cel głównie zjeżdżanie z ronda w ul. Sulechowska I co się okazuje? Co chwilę kierowcy łamali przepisy. Jadąc pasem do jazdy w lewo, zjeżdżali w kierunku ul. Sulechowskiej. Tym samym zmuszali kierowców jadących prawidłowo do hamowania. Problem jest na tyle poważny, że w minutę kilku lub nawet kilkunastu kierowców łamało przepisy. Cześć kierujących była zdziwiona kontrolą, która prowadzono na stacji Orlen. Jedni tłumaczyli się niewiedzą, drudzy pośpiechem. Kierowców było tak dużo, że dosłownie brakowało policjantów do ich rozliczania. Kara jest surowa. To mandat w kwocie 250 zł i 5 punktów karnych.