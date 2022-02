To historyczny moment. Tunel na S3 został przebity. Zobacz, jak powstaje droga prowadząca do granicy z Czechami (b)

Trwa budowa drogi S3 prowadzącej do granicy z Czechami. Między Bolkowem a Kamienną Górą powstaną dwa tunele. We wtorek, 22 lutego, zakończono drążenie obu naw dłuższego z nich. Trasa zostanie oddana do użytku w pierwszej połowie 2024 r.