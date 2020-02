To już nie sesja a cyrk! - mówi prezydent miasta, Janusz Kubicki. Wtorkowa sesja rozpoczęła się od kłótni [ZDJĘCIA]

Radny klubu Zielona Razem Grzegorz Hryniewicz zdziwił się temu. Powiedział, że rozmawiał z pracownikami, pacjentami szpitala. Teraz najpilniejszą potrzebą jest zakup sprzętu do usypiania dzieci, którego koszt wynosi 200 tys. zł, a także na oddział chirurgii naczyniowej (tu koszt wynosi 130 tys. zł).

- Skąd te 800 tys. zł. I skąd je wziąć? Gdzie znaleźć w budżecie miasta? – pytał Hryniewicz i dodał, że będzie przekonywał prezydenta miasta, by znalazł pieniądze na potrzebne dwa urządzenia.

- Nie wiem co pan chciał w ten sposób wyrazić? Niech pan autopoprawkę wprowadzi, a nie chce zdejmować projekt uchwały – mówił Sławomir Kotylak (KO). - Co do samego faktu czy przekazać środki na takie czy inne urządzenie, to pozwólmy specjalisto, by zdecydowali. Ja nie wiem, co jest najbardziej pilne. A w szpitalu bywam co drugi dzień, bo leczeni są tam moi rodzice. Chcemy pomóc szpitalowi i taka jest idea, więc proszę nie wyjeżdżać z sugestiami, że tu o jakąś politykę chodzi. Proszę merytorycznie podchodzić do sprawy.